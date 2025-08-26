ترامب يحرض على شبكتي ABC وNBC ويدعو إلى سحب تراخيصهما

هدد الرئيس دونالد ترامب شبكتي الأخبار ABC وNBC، مؤكدًا أنهما "ذراع للحزب الديمقراطي" وسيكون مؤيدًا لقيام لجنة الاتصالات الفيدرالية بسحب تراخيص بثهما.



وأعلن ترامب منذ فترة طويلة شكواه من التغطية الإعلامية له.

كما ذكرت كل من سارة فيشر وكريستين وانج من Axios، فإن تهديداته بالتدقيق التنظيمي والدعاوى القضائية الخاصة ضد ما يزعم أنه "الأخبار المزيفة" كان لها تأثيرات حقيقية للغاية.

فقد شنَّت إدارته حملة ضد البث العام، واستهدفت وكالة "أسوشيتد برس" بشكل منفرد، وأطلقت تحقيقات في البث والمحطات، مما أثار مخاوف من الانتقام السياسي.

ودفعت Paramount Global، الشركة الأم لـ CBS، 16 مليون دولار في وقت سابق من هذا الصيف لتسوية دعوى قضائية بتهمة التدخل في الانتخابات رفعها ترامب بسبب تحرير مقابلة "60 دقيقة" مع منافسته، نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، كما أبرمت ABC صفقة مماثلة في ديسمبر.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال" ليلة الأحد إن ABC وNBC ترويان عنه "97% من القصص السيئة". وتابع: "إذا كان هذا هو الحال، فهما ببساطة ذراع للحزب الديمقراطي ويجب، وفقا للكثيرين، أن يتم سحب تراخيصهما من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية".

ولم يوضح الرئيس من هم هؤلاء "الكثيرون" من المصادر، لكنه قال إنه سيكون "مؤيدا تماما لذلك لأنهما منحازتان وغير صادقتين، وتمثلان تهديدًا حقيقيًّا لديمقراطيتنا!!!". وفي منشور منفصل، قال ترامب إنه حصل على أعلى أرقام في استطلاعات الرأي التي تلقاها على الإطلاق - "[ب]استثناء ما يتم كتابته وبثه في الأخبار المزيفة."

شبكات البث الوطنية الأمريكية ليست مرخصة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لكن فروعها المحلية هي المرخصة. ومع ذلك، تشير سارة فيشر من "أكسيوس" إلى أن سحب التراخيص من الفروع المحلية سيكون عملية مرهقة بشكل لا يصدق.

في منشور منفصل، قال ترامب إن "الصحافة الملتوية" يجب أن "تُفنى"، وأن الشبكات "يجب أن تخسر تراخيصها بسبب تغطيتها غير العادلة للجمهوريين و/أو المحافظين، ولكن على الأقل، يجب أن تدفع مبالغ كبيرة" لاستخدامها "أكثر موجات الهواء قيمة." وتساءل عن سبب عدم فرض "ملايين الدولارات سنويًّا كرسوم ترخيص" على الشبكات.

وفي منشور سابق، وجه الرئيس انتقادات شخصية إلى شعر مذيع ABC جوناثان كارل، قائلًا إنه يبدو "سيئًا للغاية"، وهدد بإطلاق تحقيق مع حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي بخصوص فضيحة "بريدجيت" لعام 2013 بعد ظهوره في برنامج "هذا الأسبوع" مع كارل.

وكتب ترامب: "من المدهش ما يمكن أن تفعله التقييمات السيئة بمظهر المرء! في برنامج تلفزيوني فاشل اضطر إلى دفع 16,000,000 دولار لي".

هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها ترامب إنه يجب سحب تراخيص البث من الشبكات أو أن شركات الإعلام يجب أن تدفع "ثمنًا باهظًا".

في العام الماضي، أدانت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية آنذاك جيسيكا روزنورسل "تهديدات ترامب ضد حرية التعبير"، قائلة إن "لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تسحب التراخيص من محطات البث ولن تفعل ذلك لمجرد أن مرشحًا سياسيًّا يختلف مع محتوى أو تغطية ما أو لا يحبذها".

وقام أجيت باي، الذي ترأس اللجنة في الفترة الأولى لترامب، بإخماد تهديدات الرئيس، قائلًا في عام 2017 إنه "تحت القانون، لا تملك لجنة الاتصالات الفيدرالية السلطة لإلغاء ترخيص محطة بث بناء على محتوى نشرة إخبارية معينة".

