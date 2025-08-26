إنتر ميلان يفترس تورينو بخماسية في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي (فيديو)

اكتسح فريق إنتر ميلان ضيفه تورينو، بخماسية نظيفة، مساء أمس الإثنين، في مستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم (2025-2026).

وأقيمت المباراة بملعب جوزيبي مياتزا، في ختام لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد تورينو

سجل خماسية النيراتزوري إنتر، أليساندرو باستوني (ق18)، ماركوس تورام ثنائية (ق36 و62)، لاوتارو مارتينيز (ق52) وأنجي يوان بوني (ق72).

إنتر ميلان يسيطر على الشوط الأول، متقدمًا على تورينو بهدفين ⚽

Inter Milan dominate first half, leading Torino confidently by two goals ⚽#SerieA #InterMilan #Torino #STARZPLAY pic.twitter.com/IR9irrPvNh — STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) August 25, 2025

بهذا الفوز، حقق إنتر ميلان أول ثلاث نقاط ليتصدر الجدول من البداية بفارق الأهداف عن فريق كومو، فيما يتذيل تورينو الترتيب دون نقاط.

