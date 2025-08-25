تعادل أودينيزي وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، تعادل فريق أودينيزي أمام نظيره هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ملعب بلو إنيرجي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

تقدم فريق أودينيزي عن طريق لاعبه توماس كريستنسن في الدقيقة 53، قبل أن يخطف سوات سردار هدف التعادل لفريق هيلاس فيرونا بالدقيقة 73، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

بتلك النتيجة يرفع أودينيزي رصيده نقطة يتيمة في المركز الحادي عشر، فيما يرفع هيلاس فيرونا رصيده إلى نقطة أيضا في المركز الثامن.

جوناثان ديفيد يكتب اسمه في تاريخ الدوري الإيطالي

من ناحية أخرى، قاد الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم يوفنتوس، فريقه إلى فوز ثمين على حساب بارما، بثنائية نظيفة، أمس الأحد، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وسجل ديفيد الهدف الأول لليوفي أمام بارما، مستغلا تمريرة زميله كينان يلدز، ليحرز أول أهداف السيدة العجوز هذا الموسم.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن جوناثان تمكن من تسجيل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات افتتاحية بالمواسم الماضية في الدوري الإيطالي والفرنسي.

وأضافت "ديفيد أصبح ثاني لاعب كندي فقط ينجح في تسجيل هدف بالدوري الإيطالي، بعد تاجون بوكانان، الذي سجل لصالح إنتر ضد فروسينوني في 10 مايو 2024".

جوناثان انضم لصفوف البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، وذلك بعد مغادرته نادي ليل الفرنسي بنهاية عقده.

وفاز يوفنتوس على بارما، بهدفين نظيفين في المباراة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي السيدة العجوز كل من: جوناثان ديفيد وفاليهوفيتش.

وعلى صعيد متصل، أشاد إيجور تودور، المدير الفني ليوفنتوس، بحالة مهاجم الفريق دوسان فلاهوفيتش، بعد الفوز على بارما 2-0، في أول ظهور للبيانكونيري ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

دوسان شارك كبديل في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في انتصار السيدة العجوز، وذلك رغم الأنباء المنتشرة حول رحيله هذا الصيف.

وقال تودور في تصريحات لشبكة "دازن": "كانت مباراة صعبة للغاية كما توقعنا. بارما لم يركن للدفاع ولم يكن من السهل أيضا إيجاد المساحات".

وأضاف: "كان من المهم أن نبدأ بشكل جيد، لقد طالبت اللاعبين بين الشوطين بأن يكونوا صبورين، لأننا سنسجل.. جميع التبديلات أدت عملا رائعا، هذه المباريات الأولى ليست سهلة أبدا، وحالتنا البدنية ليست في أفضل حالاتها".

وتابع المدرب: "فريق يوفنتوس نظم نفسه جيدا، ونجحنا في التسجيل، ثم خرج بريمر وأنقذ فرصة قريبة للتسجيل، بينما برز الأداء الهجومي المميز".

وعن موقف فلاهوفيتش، قال تودور: "إنه يركز، لقد أمضى شهرا من التحضير المثالي، وهو يؤدي ما عليه فعله. لا أعرف ما سيحدث له، سأبلغ الإدارة ثم سيصدرون القرار النهائي".

