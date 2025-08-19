الثلاثاء 19 أغسطس 2025
أشرف زكي ينعي يحيى عزمي أستاذ معهد السينما

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية،  الدكتور يحيى عزمي، الأستاذ بمعهد السينما، وزوج الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،  الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء. 

وقال زكي  إن الراحل كان  أستاذًا قديرًا ترك بصمة مميزة في معهد السينما، وأسهم بعطائه في تخريج أجيال من المبدعين”، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وتلاميذه الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور أسرته وأصدقائه وزملائه من الوسط الأكاديمي والفني.

ويعد الدكتور يحيى عزمي واحدًا من الأساتذة البارزين في معهد السينما، حيث ارتبط اسمه بمسيرة أكاديمية حافلة أثرت الحياة الفنية والثقافية.

