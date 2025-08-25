الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية وخفيفة على هذه المدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يكون تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43
 


وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

