الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يدخل في مفاوضات جادة لضم مدافع باير ليفركوزن

آرسنال، فيتو
يستعد نادي آرسنال الإنجليزي لتوجيه ضربة جديدة في سوق الانتقالات، بعدما فتح باب المفاوضات الجادة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد مدافع باير ليفركوزن، الإكوادوري بييرو هينكابي، البالغ من العمر 23 عامًا.

آرسنال يريد التخلي عن كيويور قبل ضم هينكابي

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن الشرط الجزائي في عقد هينكابي يبلغ 52 مليون جنيه إسترليني، لكن إتمام الصفقة مرهون أولًا بالتخلص من خدمات المدافع البولندي ياكوب كيويور.

وكان آرسنال قد تعاقد مع كيويور في يناير 2023 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، إلا أن اللاعب البالغ 25 عامًا لم ينجح في تثبيت أقدامه داخل تشكيلة ميكيل أرتيتا، وتقدّر إدارة النادي قيمته حاليًا بنحو 25 مليون إسترليني.

ويُعد بورتو البرتغالي أبرز المهتمين بضم كيويور، غير أن تحركه يعتمد على بيع أحد لاعبيه أولًا، حيث يجري النادي مفاوضات متقدمة لبيع الموهبة الشابة رودريجو مورا (18 عامًا) إلى اتحاد جدة السعودي. نجاح هذه الصفقة قد يفتح الباب أمام انتقال المدافع البولندي إلى بورتو، سواء ببيع دائم أو إعارة مع إلزامية الشراء.

وفي حال رحيل كيويور، سيكون هينكابي الخيار الأمثل لتعويضه، إذ يشغل نفس المركز كمدافع أيسر مع قدرة على اللعب كظهير. ورغم ارتباطه بعقد مع ليفركوزن حتى 2029، إلا أن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل هذا الصيف، ما قد يسهل المفاوضات مع "المدفعجية" رغم قوة الموقف المالي للنادي الألماني.

أرسنال هينكابي باير ليفركوزن ليفركوزن كيويور

