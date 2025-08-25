الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنغام تعود من ألمانيا بعد رحلة علاج طويلة

انغام
انغام

تعود الفنان أنغام إلى مصر قادمة من ألمانيا، بعد رحلة علاج استغرقت قرابة الشهر.

حيث كشف مقربون من النجمة الشهيرة، أن حالتها استقرت بشكل كبير، وسوف تصل إلى مصر خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المفترض أن تقضي فترة من النقاهة بمنزلها في الساحل الشمالي.

وأضاف المصدر أن أنغام لن تستطيع استقبال أحد من أصدقائها خلال الأيام القادمة لحين تحسن حالتها بشكل أكبر.

وكان الإعلامي محمود سعد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها المطربة أنغام، منذ بدايتها حتى الآن، وقال سعد خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "كل ما أقوله عن أنغام من معلومات يكون دائما مصدرها المطربة نفسها أو مديرة أعمالها وبيكون جنبها أنغام وبسمعها بتقول فعلا دا اللي حصل، لذلك هذه الأخبار صحيحة وليس هناك مجال أن تكون مزيفة أو غير صحيحة".


وأضاف سعد: “اللي حصل مع أنغام كالآتي: في البداية عملت عملية دخلوا أنبوب من الفم وشالوا جزء من الكيس على البنكرياس، وقالوا لها هنتابع لو مفيش تغير تروحي بلدك ولو في تغير نشيله والكيس على البنكرياس بعد يومين من العملية كبر وقالوا نشيله ونشيل جزء من البنكرياس ومن 15 يوما عملت العملية ومفيش جرح في جسم أنغام”.

