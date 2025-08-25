مطار العريش يستقبل طائرة باكستانية تحمل 100 طن مساعدات إغاثية لغزة

استقبل مطار العريش الدولي، اليوم، طائرة مساعدات إغاثية قادمة من جمهورية باكستان، محمّلة بنحو 100 طن من المساعدات الإنسانية المخصّصة لأهالينا في قطاع غزة.



مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إغاثية تحمل 100 طن لغزة

وتتضمن المساعدات مواد غذائية وإغاثية عاجلة، في إطار دعم باكستان المتواصل للشعب الفلسطيني، وتأكيدها على التضامن الإنساني مع القطاع في ظل الظروف الراهنة.





ومن المقرر أن يتم إدخال الشحنة إلى غزة عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع السلطات المصرية والجهات المعنية.

