أخبار مصر

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الهيئة الوطنية للانتخابات تُتابع فتح لجان الاقتراع في 7 دول

الهيئة الوطنية للانتخابات
تُواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية فتح مقرات الاقتراع أمام الناخبين المصريين بالخارج، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ والتي انطلقت،  اليوم الإثنين، على مدار يومين  . 

وانطلقت عملية التصويت في 7 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية على النحو التالي: الولايات المتحدة الأمريكية: قنصليتا مصر فى شيكاغو، وهيوستن بنما بالسفارة فى بنما  ، بيرو السفارة في ليما كولومبيا بالسفارة فى بوجوتا الإكوادور: السفارة فى كيتو المكسيك: السفارة فى المكسيك جواتيمالا: السفارة فى جواتيمالا. 

 يأتي ذلك في إطار عملية الاقتراع فى اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تُجرى في 136 مقرًا انتخابيًا بـ 117 دولة حول العالم، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تيسير التصويت وتذليل أي عقبات. 

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري بمقر الهيئة، وذلك لاطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين في الخارج في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

يذكر  أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج تُجرى على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد. تغطيتنا المباشرة لمجريات عملية التصويت من مختلف دول العالم مستمرة على مدار الساعة

