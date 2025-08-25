مجلس جامعة المنصورة يناقش خطة العمل التعليمية والبحثية والاستعداد للعام الجديد

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه الدوري رقم (627) يوم الاثنين، برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وخطة العمل والاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

مجلس جامعة المنصورة يناقش خطة العمل التعليمية والبحثية والاستعدادات المبكرة للعام الجامعي الجديد

في مستهل الاجتماع، وجّه رئيس جامعة المنصورة الشكر والتقدير لجميع القطاعات الأكاديمية والإدارية على ما بذلوه من جهود خلال العام الجامعي الماضي، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، وكان آخرها تحقيق الجامعة للمركز الثالث محليًا، والفئة (601–700) دوليًا في تصنيف شنغهاي العالمي، مشيرًا كذلك إلى ما حققته الجامعة من إجراءات جودة متميزة واعتمادات أكاديمية عززت من قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في خططها التطويرية للحفاظ على ريادتها وتصدّرها للتصنيفات الدولية.

كما أعلن صدور القرار الوزاري باعتماد برنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي المنصورة – مانشستر» بكلية الصيدلة، مؤكدًا أن بدء الدراسة به اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026 يمثل خطوة نوعية جديدة تعكس توجهات الدولة نحو تدويل التعليم وتعزيز الشراكات الدولية، وتدعم مكانة الجامعة الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد رئيس الجامعة بما شهدته الجامعة خلال الإجازة الصيفية من زخمٍ في الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي شملت مشاركة الجامعة في مبادرة "بداية" لجودة التعليم، وتنظيم معسكرات إعداد الكوادر الطلابية، ودورات لتنمية المهارات القيادية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، وتعزيز قيم الانتماء والولاء لديهم، وبناء شخصية طلابية متكاملة قادرة على خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات العصر.

كما وجّه رئيس الجامعة بمتابعة الاستعدادات المبكرة لبدء العام الجامعي 2025/2026، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للمدن الجامعية والمعامل والقاعات الدراسية والأجهزة العلمية، فضلًا عن متابعة عناصر الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة.

حصاد أنشطة وإنجازات الجامعة

وقد بدأ المجلس أعماله بعرض تقرير حول حصاد أنشطة وإنجازات الجامعة، تضمن أبرز الموضوعات خلال شهر يوليو 2025. كما استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الموافقة على منح عددٍ من الألقاب العلمية والتعيينات لأعضاء هيئة التدريس، شملت (18 أستاذًا، 24 أستاذًا مساعدًا، 25 مدرسًا، استشاريًا مساعدًا واحدًا، وزميلين اثنين).

اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الفنون

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة بنظام الساعات المعتمدة، إلى جانب الموافقة على بدء الدراسة لبرامج الدراسات العليا (الدبلوم – الماجستير – الدكتوراه) بالكلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، بما يسهم في تطوير الكوادر الأكاديمية والبحثية في هذا التخصص النوعي.

تحديد القيمة المالية لجوائز التميز الداخلي

ووافق المجلس كذلك على تحديد القيمة المالية لجوائز التميز الداخلي بجامعة المنصورة – الدورة الثالثة 2025، بما يعكس حرص الجامعة على تحفيز المبدعين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المنصورة

كما وافق المجلس على مقترح تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المنصورة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى المستشفيات الجامعية، بما يحقق التكامل في تقديم الخدمات التعليمية والطبية على المستوى المجتمعي.

