مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

قتل شخص اليوم الإثنين في مشاجرة بإحدي قرى مركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دشنا بمقرها المؤقت بفاو قبلى. 

تفاصيل الواقعة بقنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بقنا بمقتل  شخص في نجع المسارعة بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا بقنا في مشاجرة بقنا.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة  "حسين.م.ا"38 عاما  بطلقات نارية في مشاجرة وتوفى متأثرًا بإصاباته داخل مستشفى دشنا المركزى في مقرها المؤقت بفاو قبلى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

