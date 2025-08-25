الأهلي يبحث عن هدف التقدم الأول أمام غزل المحلة بعد 75 دقيقة

مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الشوط الأول بين غزل المحلة والأهلي، في اللقاء الذي يجمعهما الآن على استاد غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، ولا تزال النتيجة التعادل بدون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني حاصر الأهلي غزل المحلة في منطقة جزائه بحثا عن الهدف الأول، لكن التكتل الدفاعي والرقابة اللصيقة من جانب لاعبي المحلة حالت دون وصول الأهلي لشباك غزل المحلة

وفي الدقيقة 55 تمريرة من كوكا من الطرف الأيسر إلى زيزو لكن لم يتحرك الأخير لتخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 65 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق كريم فؤاد على رأس محمد علي بن رمضان ليسدد الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 69 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق زيزو على رأس تريزيجيه الذي سدد كرة مرت أعلى المرمى.

وأعلن خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – أحمد بيكهام – كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج – محمد بن رمضان – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمود تريزيجيه – جراديشار

تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي

فيما يدخل فريق غزل المحلة مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - يحيى زكريا - عبد الرحيم عموري - محمود مجدي - موري توريه - أحمد سعيد رشاد المرفاوي - ويليامز صنداي - جريندو

تشكيل غزل المحلة، فيتو

مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويدخل الأهلي المباراة بدوافع قوية من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوز مهم على فاركو في الجولة الماضية.

ويسعى الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني خوسيه ريبيرو إلى حصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في جدول الترتيب وتؤكد رغبة حامل اللقب في الحفاظ على درع البطولة.

في المقابل، يتمسك غزل المحلة بأمله في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، خاصة بعد البداية المقبولة التي قدمها الفريق في البطولة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال.

كما يأمل زعيم الفلاحين في تقديم عرض قوي يليق بتاريخ النادي ويصعب مهمة الأهلي على ملعب المحلة الشهير.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

