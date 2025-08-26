الثلاثاء 26 أغسطس 2025
اقتصاد

هل السويفت توكن متاح عبر الإنترنت البنكي؟

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن مدى إمكانية الاشتراك في خدمة السويفت توكن عبر الإنترنت البنكي وتفعيل عملية التشغيل للخدمة.

وكشف مسؤولون بنك مصر أن الاشتراك للعملاء في خدمة السويفت توكن يكون عبر توجه العميل للفرع فقط ولا يمكن تفعيلها دون ذلك مطلقًا.

ومن جانب آخر أكد بنك مصر أنه يمكن بالفعل سداد بطاقة الائتمان للعملاء عن طريق خدمات الإنترنت البنكي المتاح.

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

 

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

2_ربط ودائع. 

٣_ شراء شهادات ادخار. 

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت. 

٧_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

 

على جانب آخر تشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

 

قائمة خدمات محفظة بنك مصر 

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

 

التحول الرقمي في البنوك 

ويحرص بنك مصر دوما علي تعزيز وتطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه لا سيما في ما يخص التحول الرقمي والشمول المالي تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي في ذلك الإطار.

