بنك AbC يوقف خدمة الصراف الآلي وخدمة الإنترنت البنكي لمدة ساعة

أعلن بنك المؤسسة العربية ABC انه نظرا لتقديم التوقيت الصيفي بمقدار 60 دقيقة إعتبارًا من الساعة ۱۲صباحا من يوم الجمعة الموافق ۲٦ أبريل ۲۰۲٤ سيتم إيقاف كلا من خدمة الصراف الالي وخدمة الإنترنت البنكي لمدة ساعة حتي الساعة ۱ صباحا.

وأعلن بنك ABC عن تجهيزه بعض ماكينات الصراف الالي ATM لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ماكينات ATM في بنك ABC

وقال البنك إنه جهز بعض ماكينات الصراف الآلي لتقديم خدمات مصرفية سهلة لعملائه من ذوي الهمم عبر طريقة برايل.

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اندماج بنك بلوم وABC

بنك abc مصر، أعلنت مجموعة بنك إيه بي سي – المؤسسة العربية المصرفية، إتمام عملية الاندماج القانوني الكامل، بين كل من بنك بلوم مصر وبنك إيه بي سي مصر.

بنك abc مصر

وشملت مراحل الاندماج ٣ خطوات، الأولى تمثلت في أغسطس ٢٠٢١ باستحواذ بنك ABC على 99.5% من بنك بلوم مصر حيث واصل بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر العمل ككيانين مستقلين خلال الشهور الماضية.

والخطوة الثانية اندماج بنك بلوم مصر وبنك ABC مصر بشكل قانوني، وفي ضوء تحوّلهما إلى كيان قانوني موحّد، يواصل كلا البنكين تقديم الخدمات بالشكل المعتاد فيما يجري تحقيق تقدمًا في تنفيذ عملية التكامل.

أما الخطوة الثالثة فكانت تكامل أعمال البنكين بشكل كامل تحت راية بنك ABC مصر وإعلان البنك إتمام الاندماج تماما.

اندماج بنك abc مصر مع بلوم مصر

وحاء الاندماج بعد استكمال كافة الموافقات الرقابية المعنية، بما في ذلك موافقة كل من البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووفقا لبيان بنك abc مصر، فإن هذا الاندماج سيثمر عن زيادة الحصة السوقية لوحدتها في مصر بواقع ثلاثة أضعاف، ورفع إجمالي الأصول إلى 67 مليار جنيه.

المؤسسة العربية المصرفية

وفي أغسطس من العام ٢٠٢١ أعلنت المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب.) ("بنك ABC") استكمال استحواذها على 99.5% في بنك بلوم مصر ش.م.م. ("بنك بلوم مصر") لتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترسيخ جذورها في السوق المصرية.

وجاء الإعلان آنذاك بعد استكمال عرض الشراء الإجباري، والانتهاء من تحويل ملكية الأسهم، وتحويل سعر الشراء الذي يعادل 425 مليون دولار لبنك بلوم لبنان والمساهمين الأقلية الذين طرحوا أسهمهم في عرض الشراء الإجباري، ويمثل هذا الاستحواذ 1.37x من القيمة الدفترية لبنك بلوم مصر اعتبارًا من مارس 2021.

وتجمع صفقة الاستحواذ هذه بين الخبرة المصرفية الواسعة لبنك ABC على مدار أكثر من 20 عامًا في مصر، بالإضافة إلى سمعة بنك بلوم مصر المرموقة في السوق المصرية ويسعى بنك ABC بذلك إلى توسيع فرص نموه الاستراتيجي وزيادة عروضه المتاحة في مجال صيرفة الجملة والشركات والتجزئة.

وقال البيان الصادر عن البنكين آنذاك سيواصل بنك ABC – مصر وبنك بلوم مصر أعمالهما بشكل مستقل حتى اكتمال عملية الاندماج القانوني المتوقع استكمالها في الربع الأول من عام 2022 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

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