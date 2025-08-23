السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي وفيفي عبده تنعاها

الراقصة سهير مجدي،
الراقصة سهير مجدي، فيتو

أعلنت الفنانة فيفي عبده، قبل قليل وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي.

وأعلنت فيفي عبده خبر وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي عبر حسابها في "إنستجرام" وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله الصديقة الغالية الحاجة سهير مجدي".

وأضافت: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
 

View this post on Instagram

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

واعتزلت سهير مجدي الرقص الشرقي والفن في بداية السبعينيات بعد زواجها، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها "اقتلني من فضلك" و"للرجال فقط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي الفنانة فيفي عبده سهير مجدي

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من الزمالك على التحقيق مع مجلس لبيب في إهدار المال العام

وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي وفيفي عبده تنعاها

مروة "بنت مبارك" للنيابة: معايا مستندات تثبت الحالة الصحية لـ شيكا وبيع كليته السبب الحقيقي لموته

عودة الموجة الحارة ورياح بهذه المناطق، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت

في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

إقالة مسؤول أمريكي بارز أحرج ترامب بشأن نتائج ضرب المواقع النووية الإيرانية

أسعار السكر اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة للشعب العلمية والأدبية

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads