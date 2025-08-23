وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي وفيفي عبده تنعاها

أعلنت الفنانة فيفي عبده، قبل قليل وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي.

وأعلنت فيفي عبده خبر وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي عبر حسابها في "إنستجرام" وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله الصديقة الغالية الحاجة سهير مجدي".

وأضافت: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



واعتزلت سهير مجدي الرقص الشرقي والفن في بداية السبعينيات بعد زواجها، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها "اقتلني من فضلك" و"للرجال فقط".

