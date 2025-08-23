اليوم، إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

يعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

رابط نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

وطالب قطاع المعاهد الأزهرية أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم، ابتداءً من يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري.

بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة “إلى المدرسة” للعام الدراسي 2025/2026

في سياق متصل، أطلق بيت الزكاة والصدقات، حملة «إلى المدرسة» للعام الدراسي 2025/2026، لتوزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات مكتبية وزيٍّ مدرسي وحذاء على عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وحرص الإمام الأكبر على متابعة إطلاق الحملة، حيث شارك فضيلته التلاميذ فرحتهم، ووجَّههم بالحرص على تحصيل العلوم والتفرغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق، واحترام المعلم وتوقيره، مشددًا على أهمية المدرسة ومكانتها ودورها في التربية وترسيخ القيم النبيلة، موجهًا بأن تصل هذه الحملة إلى أبنائنا غير القادرين في كل ربوع الجمهورية، والعمل على تحقيق أهدافها النبيلة.

وأوضح بيت الزكاة أنَّ الحملة انطلقت من محافظة الأقصر وستجوب كل محافظات الجمهوريَّة، وتستهدف نحو 80 ألف طفل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ إدخالًا للبهجة على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية التي قررتها شريعتنا الغراء.

