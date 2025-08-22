بروفات سعد لمجرد استعدادا لـ حفله الليلة بالساحل الشمالي (صور)

انتهى المطرب المغربي سعد لمجرد من بروفات حفله المرتقب في الساحل الشمالي، والمقرر له اليوم بحضور جماهيري كامل العدد قبل انطلاقه.

حفل سعد لمجرد بالساحل الشمالي

ظهر لمجرد خلال البروفات وهو ينفذ تدريباته الموسيقية والفنية بحماس وطاقة عالية، أظهر حرصه الكبير على تقديم عرض مميز لجمهوره، ورافقه في هذه التحضيرات المنتج تامر عبد المنعم.

يأتي هذا الحفل بعد فترة من النشاطات الفنية لـ لمجرد خلال الأشهر الماضية، حيث كانت آخر حفلاته في يوليو الماضي بالمغرب، حيث شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتفاعلًا كبيرًا من محبيه.

في هذا الحفل، تألق لمجرد بجلسة غنائية حافلة بألمع أغانيه التي أحبها الجمهور على مدار مشواره الفني.

إلى جانب ذلك، كانت آخر مشاركاته الغنائية التي لاقت نجاحًا ملحوظًا هي الدويتو الغنائي الذي جمعه بالمطربة بوسي، حيث أطلقا معًا أغنية بعنوان "الشقاوة".

هذه الأغنية جاءت ضمن حملة ترويجية لفيلم "الشاطر" الذي يلعب بطولته النجم أمير كرارة. وحققت الأغنية صدى واسعًا بفضل كلماتها التي كتبها الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أمين نبيل.

