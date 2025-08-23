السن القانونية لحصول الموظف على المعاش المبكر

حدد قانون الخدمة المدنية، ضوابط وإجراءات الحصول على معاش مبكر الموظفين العاملين بالدولة، كما حدد الضوابط والآليات القانونية لتسوية حقوقه التأمينية.



سن الخمسين، بداية العمر المطلوب لـ المعاش المبكر

وحسب المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، فإنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

الحقوقه التأمينية لـ طالب المعاش المبكر

1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

ان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ووفقا للمادة القانونية للقانون رقم 81 لسنة 2016، “لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.

