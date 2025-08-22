غرق طفل بأحد شواطئ فايد في الإسماعيلية

لقي طفل مصرعه جراء تعرضه للغرق بأحد شواطئ منطقة كسفريت، بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

غرق طفل بأحد شواطئ فايد

وكانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمنطقة القناة وسيناء قد تلقت إخطارا يفيد بغرق طفل في أحد الشواطئ بمنطقة كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور وجهت الغرفة سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من فشل في التنفس وتوقف في عضلة القلب.



وتبين أن الطفل يدعى إيـاد إسلام محمد عبد العزيز، يبلغ من العمر 4 سنوات، من مركز بلبيس محافظة الشرقية.

اليوم العالمى للحماية من الغرق

وكانت وزارة الصحة وجهت نصائح للحماية من الغرق ونصائح تساعد أي إنسان في إنقاذ شخص من الغرق.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة إذا كنت تجيد السباحة وتحاول إنقاذ شخص فاقد للوعي في الماء:

1- اقفز للماء وحاول الوصول للغريق واجعله في وضع أفقي للماء وضع أحد ذراعيك خلف ظهر الغريق، ووضع يدك الأخرى خلف عنقه لفتح مجرى الهواء.

2- إخراج الغريق من الماء بسرعة.

3- اختبر درجة الوعي لتحديد درجة الوعي.

4- يجب سؤاله عن ماذا حدث به بصوت مرتفع.. إذا لم يجب فإنه غير مستجيب للكلام.

وتضمنت أهم النصائح إذا كنت لا تجيد السباحة والغريق إنسانا واعيا:

1- لا يجب القفز مطلقا في الماء.

2- يمكن مد عصا أو اليد الى الغريق او حبل الى الغريق ومحالة سحبه للخارج

إذا كنت لا تجيد السباحة والغريق غير واعٍ

1- لا تحاول القفز في الماء مطلقا

2- اطلب المساعدة من فريق يجيد السباحة

3- اتصل بمسئولي الإنقاذ على الشاطئ

4- اتصل بالإسعاف 123

