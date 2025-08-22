محمد عبدالجليل يكتب: لماذا سلم ملك المخدرات نفسه في بث مباشر للشرطة أمام الآلاف ولم يهرب؟.. "العركي" استخدم أطفاله 'دروعًا بشريًا'.. والداخلية تحقق في كيفية معرفة "المتهم" بقدومهم

في مشهد سينمائي نادر، تحول القبض على أحد أكبر أباطرة المخدرات في صعيد مصر إلى حدث مباشر، يتابعه الآلاف عبر الإنترنت.

"حازم العركي"، الرجل الذي نسج حوله الأساطير، لم يهرب، ولم يقاوم، بل استقبل الشرطة بـ"أهلا وسهلًا"، وهو يرتدي جلابيته، أمام كاميرا هاتفه المحمول.

النهاية المتوقعة.. والبث المباشر المفاجئ

لم تكن قصة حازم العركي مجرد قصة تاجر مخدرات عادي. فمنذ سنوات، كان اسمه يتردد في أروقة الأمن، فهو يملك نفوذًا واسعًا وثروة هائلة، وباعًا طويلًا في عالم الجريمة. لكن الغريب في الأمر، هو علاقته الغامضة بالمجتمع. فهو الرجل الذي كان يذبح العجول ويوزعها على الفقراء، ويطلق مبادرات خيرية بملايين الجنيهات، ويتبرع للغارمات ليتحول من "تاجر مخدرات" إلى "فاعل خير" في نظر البسطاء.



قبل القبض عليه بنصف ساعة، خرج العركي في بث مباشر صادم. وكأنه يكتب الفصل الأخير من قصته بنفسه. كانت الرسائل تنهال عليه من كل اتجاه، "الحق يا حازم، الحكومة جاية". لكنه لم يكترث، وظهر بثقة غريبة، يطمئن متابعيه، يا أهلا وسهلًا بالشرطة. بيتي مفتوح لهم. أنا ما عنديش حاجة أخبيها ولا أهرب واستمر في البث، وهو يرتدي الجلابية، حتى دخلت القوات الأمنية.



كانت هذه الخطوة ذكية جدًا. من خلال هذا البث، ضمن "العركي" أن القبض عليه سيكون أمام مرأى ومسمع الجميع. لقد حوّل لحظة ضعفه إلى عرض مسرحي، مما حمى نفسه من أي تبادل لإطلاق النار أو محاولة هروب قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة. عندما وصل فريق الأمن، كانت المفاجأة المذهلة لهم! وجدوا أنفسهم في مواجهة مع كاميرا هاتف وبث مباشر، وأن المتهم يستخدم أطفاله 'دروعًا بشرية' في مواجهة الشرطة، يتابعهم آلاف الأشخاص. تم إلقاء القبض عليه، أمام الكاميرا، في مشهد لم يره أحد من قبل.

مَن أبلغ "العركي"؟ وهل أفلت من العقاب؟

هنا تكمن الإثارة الحقيقية. فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كيف علم "العركي" أن الشرطة في طريقها إليه؟



الداخلية تحقق في الأمر؟

بعض المصادر تشير إلى أن "العركي" كان يعلم أن نهايته قادمة، وأن ثروته الكبيرة ونشاطه المتزايد، خاصة في مجال "الخير"، لفتت الأنظار إليه بشكل أكبر من اللازم. ربما كان البث المباشر خطوة ذكية، لضمان عدم وجود أي مقاومة، وحماية نفسه من تبادل إطلاق النار، ليُظهر للعالم أنه "بريء" ويستقبل العدالة بكل ترحاب.



لكن المحققين يرون أن هذا المشهد ليس إلا جزءًا من حيلة ماكرة. فالمعروف عن تجار المخدرات الأذكياء أنهم يخططون لكل خطوة. وقد يكون العركي أراد بهذه "الدراما" أن يضع نفسه تحت الأضواء، وربما كان يظن أن هذا سيحميه من بعض التهم، أو سيمنحه تعاطفًا شعبيًا يقلل من وطأة العقوبة.



لكن في النهاية، القانون لا يعرف "الدراما". فالقبض على "العركي" ووجود أدلة على نشاطه الإجرامي، سيضعه وجهًا لوجه أمام العدالة

