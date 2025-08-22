تحضيرات ضخمة لحفل ويجز بمسرح UArena بالعلمين (صور)

ينطلق حفل غنائي ضخم بقيادة مغني الراب الشاب ويجز، بعد دقائق قليلة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك على مسرح "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة.

حفل ويجز فى العلمين

يقام الحفل وسط تجهيزات ضخمة واستعدادات خاصة، وبدأت الجماهير تتوافد للقاعدة استعدادا لانطلاق الحفل.

ومن المقرر أن يقدم ويجز مجموعة من أغاني ألبومه الجديد للمرة الأولى على المسرح، في مفاجأة أعلن عنها عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، مؤكدًا أن جمهور المهرجان سيكون أول من يسمع الأغنيات مباشرة.

يأتي ذلك بعد أن طرح ويجز أمس أولى أغنيات الألبوم الجديد بعنوان "الأيام"، والتي حظيت بتفاعل كبير عبر المنصات الرقمية، فيما ينتظر جمهوره طرح الألبوم الكامل يوم 29 أغسطس الجاري عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية.

مهرجان العلمين الجديدة

وتُقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة في الفترة من 18 يوليو حتى 29 أغسطس 2025، وذلك في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

