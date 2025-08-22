التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها داخل شقته بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب عثر عليها داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية.

تبين من التحريات أنه توفي إثر إصابته بنوبة صرع مفاجئة، واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفي الذين أكدوا أن أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

العثور على جثة شاب داخل شقته



وكانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى محل الواقعة لفحص البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الشاب كان يعاني من مرض الصرع، وأثناء تعرضه لنوبة مفاجئة، سقط أرضًا وارتطمت رأسه بالحائط، مما أسفر عن وفاته في الحال دون وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية

