تغييرات في هيئة دفاع مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك"

أعلنت هيئة الدفاع الرسمية الموكلة من البلوجر مروة يسري عبد الحميد، المعروفة إعلاميًا بمروة بنت حسني مبارك، عن تغييرات في هيئة الدفاع، وبدء عملها بشكل رسمي في إدارة ملف القضية وفقًا لما تقتضيه أحكام القانون والدستور.

وأكدت الهيئة في بيلن لها أنها الجهة الوحيدة المخوَّلة قانونًا بالتحدث باسم المتهمة، وتمثيلها أمام الجهات القضائية والإعلامية، وذلك استنادًا إلى وكالة رسمية صحيحة صادرة لكل من هنادي حسان - المحامية بالنقض، أحمد مهران - المحامي بالنقض، وحيد الكيلاني - المحامي بالنقض، هاني عوض - المحامي متحدثًا إعلاميًا، وبذلك جري ألغاء توكيل طه الزقلاوي المحامي الذي كان موكلا من مروة يسري.

وأكدت الهيئة بأن أبواب الهيئة مفتوحة لانضمام الزملاء المحامين الشرفاء، الراغبين في المشاركة في الدفاع عن الحق وإعلاء كلمة القانون، على أن يتم التنسيق الكامل مع الهيئة الرسمية وبما لا يخل بالمصلحة القانونية لموكلتنا.

وحذِّرت الهيئة من الادعاءات الكاذبة والمغلوطة التي يروِّج لها البعض عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء صفتهم كهيئة دفاع أو ممثلين قانونيين عن السيدة مروى، خاصة من يعلنون عن قبول تبرعات أو دعم مادي بدعوى الدفاع عن موكلتنا، وهو أمر يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر هذه الأكاذيب، أو استغلال القضية لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية على حساب الحقيقة والعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.