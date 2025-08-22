الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام شخص وأسرته بتحطيم محتويات شقتها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو ادعاء تعرض سيدة ونجلتها للضرب وتحطيم محتويات شقتها وسرقة قرط ذهبي من قبل أحد الأشخاص وأسرته بالدقهلية، وتبين عدم صحة الواقعة.

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة بالنشر من تعرضها ونجلتها للضرب، وتحطيم محتويات شقتها من قبل أحد الأشخاص وأسرته وسرقة قرط ذهبى بالدقهلية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس تلقي مركز شرطة طلخا بالدقهلية بلاغا من المشكو فى حقه بتضرره من قيام (الشاكية وزوجها "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

وباستدعاء الشاكية وزوجها وسؤالهما نفيا ما نُسب إليهما، واتهما (المشكو فى حقه وكريمته وشقيقته) بالتعدى عليهما بالضرب "دون إصابات" وتهديدهما بإضرام النيران بالشقة سكنهما لذات الخلاف.

وبسؤال المشكو فى حقهم نفوا تلك الاتهامات، وتبين عدم صحة ادعاء الشاكية من قيام المشكو فى حقهم بتحطيم محتويات شقتها أو سرقة قرط ذهبى خاص بكريمتها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



