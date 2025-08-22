إصابة زوجين بحروق في انفجار "أنبوبة" بالبحيرة

شهدت قرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة حالة فزع، انتابت الأهالي عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل، مما أسفر عن إصابة زوجين بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، ليتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة بقرية شبرا النونة بمركز ايتاي البارود ليتم العمل علي اخماد الحريق بالمنزل، نتيجة النيران التي اشتعلت اثر انفجار انبوبة البوتاجاز قبل امتداد النيران الى المنازل المجاورة بالقرية.

نقل المصابين إلي مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج

تم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث تبين سعيد محمود السنهوري، 60 عاما، عامل، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالقدمين، وزوجته سميحة جمعة مصطفى السنهوري، 52 عاما، ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والقدم، تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة، الي مكان الواقعة وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

