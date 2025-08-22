الجمعة 22 أغسطس 2025
ظهور بقعة زيت كبيرة بنهر النيل في الأقصر، وشركة المياه تتدخل

بقعة زيتية بنهر النيل
بقعة زيتية بنهر النيل

شهدت منطقة خالد بن الوليد على ضفاف نهر النيل بوسط مدينة الأقصر قرب مآخذ محطة المياه الرئيسية بالمدينة، ظهور بقع من الزيت والسولار في نهر النيل نتيجة مخلفات المراكب النيلية.

بقعة سولار في نهر النيل 

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر إخطارا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر يفيد برصد بقعة زيت كبيرة ناتجة عن إحدى الفنادق العائمة بنهر النيل، وبدورها أخطرت قسم شرطة المسطحات بمديرية أمن الأقصر وقسم العائمات بشرطة السياحة.


يشار إلى أنه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، قبل وقت سابق أعلنت عن طرق التعامل المتبعة مع تسرب بقع الزيت والسولار وحل أزمتها في وقت قياسي، تشمل التعامل مع تسرب وظهور لبقع المواد البترولية عبر تشغيل الخزانات الإضافية لمحطة المياه، وكذلك نشر فرق التدخل بالشركة التى تقوم بأداء دورها على أكمل وجه لخدمة الأهالي، كما توجد حول المأخذ الرئيسي حول محطة مياه الأقصر، حواجز مطاطية وحواجز ماصة تم تركيبها خلال السنوات الماضية أمام مآخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر، وذلك لمنع وصول المواد الملوثة والبترولية لهذه المأخذ وحمايتها والحفاظ عليها تجنبا لقطع المياه.

