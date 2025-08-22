الجمعة 22 أغسطس 2025
استشهاد 60 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 60 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 36 بمدينة غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 62 ألف و263 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 251 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 62.263 شهيدا و157.365 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

المجاعة في غزة صنيعة إنسانية ويجب محاسبة المسؤول عنها

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن المجاعة في غزة هي كارثة من صنع الإنسان.

وأكد جوتيريش ضرورة قيام إسرائيل بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان القطاع، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار الوضع في غزة دون محاسبة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

