ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن امرأة حامل في الشهر الأول تواجه مشاكل مع زوجها، واستشارت الطبيبة حول إمكانية إسقاط الجنين بسبب هذه الظروف، مؤكدًا أن للجنين حق مقدس يجب الحفاظ عليه.

أمين الفتوى: الجنين في بطن أمه له احترام وحق يجب أن يُراعى

وأوضح الشيخ حسن اليداك، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الجنين في بطن أمه له احترام وحق يجب أن يُراعى، وأن الظروف الاقتصادية أو الخلافات الزوجية لا تُبرر إسقاط الجنين، لأن الجنين لا ذنب له في مشاكل الأسرة ولا يتحمل أعباء الخلافات بين الوالدين.

أمين الفتوى: الحكم على مستقبل الجنين أو توقع صعوبة حياته ليس معيارًا لإسقاطه

وأشار إلى أن الحكم على مستقبل الجنين أو توقع صعوبة حياته ليس معيارًا لإسقاطه، لأن الخلافات بين الزوجين قد تُحل بعد فترة قصيرة، ومن ثم يكون الجنين حُرم من حياته ظلمًا.

وأكد الشيخ أن الإسقاط لا يجوز إلا في حالات خطورة حقيقية على صحة الأم، مشددًا على أن حياة الأم اليقينية تُقدّم على حياة الجنين الظنية، أما مجرد الخوف من المستقبل أو المشاكل الزوجية فلا يبيح هذا الإجراء.

وشدد الشيخ حسن اليداك على ضرورة احترام حرمات الجنين وحقه في الحياة، وأن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يكون مبنيًا على اعتبارات طبية واضحة وحقيقية، وليس على ضغوط نفسية أو خلافات أسرية مؤقتة.





