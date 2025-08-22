الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حورية فرغلي تصور المشاهد النهائية لفيلم المدرسة بمنطقة كرداسة

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تصور الفنانة حورية فرغلي المشاهد النهائية لفيلمها الجديد  المدرسة داخل منطقة كرداسة، ويشاركها في تصوير هذه المشاهد الفنان طارق النهري.

أحداث فيلم المدرسة 

وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الطلاب داخل إحدى المدارس الخاصة ولكنهم بينهم بعض الطلاب لديهم مس من الجن، وتتوالى أحداث العمل.

جدير بالذكر أن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

 

حورية فرغلي فيلم المدرسة طارق النهري اخبار الفن

