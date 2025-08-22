الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة لـ 273 شهيدا بينهم 112 طفلا

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت صحة غزة، اليوم الجمعة،  تسجيل حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وبذلك ترفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 273 شهيدا بينهم 112 طفلا.

وقبل وقت سابق، أعلنت  الصحة الفلسطينية استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 251 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 62.263 شهيدا و157.365 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المجاعة في غزة صنيعة إنسانية ويجب محاسبة المسؤول عنها

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن المجاعة في غزة هي كارثة من صنع الإنسان.

وأكد جوتيريش ضرورة قيام إسرائيل بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان القطاع، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار الوضع في غزة دون محاسبة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن ظهور المجاعة في شمال قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية"، وإن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب.

وأردف تورك يقول في بيان للصحفيين، في إشارة إلى تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع: "المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في غزة هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضا جريمة حرب هي القتل العمد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي على القطاع أنطونيو جوتيريش وزارة الصحة في غزة

مواد متعلقة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الواقع في غزة أسوأ بكثير من المجاعة

تعليق مستفز من مكتب نتنياهو بشأن إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة رسميا في غزة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

بعد سلسلة من الأزمات، محامي شيرين عبد الوهاب يطالب وزير الثقافة بإنقاذ الفنانة

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

عن الزبيب وأهميته!

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «انكدرت» في سورة التكوير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads