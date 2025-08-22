إعلام إيراني: مقتل 5 رجال شرطة بهجوم في سيستان وبلوشستان

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، سيارة دورية للشرطة في منطقة دامن بإيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أدى إلى مقتل خمسة من رجال الأمن وإصابة عدد آخر منهم.

وأفاد مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش دامن إيرانشهر، حيث كانت دوريتان من الشرطة تعملان على تأمين المنطقة وحماية المواطنين على محور خاش - إيرانشهر.

ولفت المركز إلى أن المسلحين أطلقوا النيران على عناصر الشرطة، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة آخرين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن السلطات تواصل حاليا العمل على تحديد هوية الجناة ومطاردتهم، متعهدة بالإعلان عن نتائج التحقيق والعمليات الأمنية في القريب العاجل.

