تحرير 13 مخالفة في حملة على المخابز بالمنصورة وشربين (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية التموين، المرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

تحرير 13 مخالفة في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بمركزي المنصورة وشربين

ويأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

وأشار المحافظ إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر.

حملات على المخابز في 8 قرى بالدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 13 مخبز بقرى، الأحمدية ودنجواي ومحلة انجاق ومدينة شربين، وقرى، البرامون، وبدواي، والبدالة، والخيارية بمركز المنصورة، أسفرت عن رصد وتحرير 13 مخالفة، شملت 7 محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 14-26 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضح على دعم المواطنين، ومحضرين لعدم مطابقة المواصفات، ومحضرين تصرف في الدقيق المدعم في 10 شكائر، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضر لعدم وجود سجل.

المرور على عدد من المخابز

وكذلك قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية، الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور إسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.

