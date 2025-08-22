موقف محمد شحاتة من لقاء الزمالك وفاركو

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن موقف محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، من مباراة فاركو المقبلة في الدوري المصري، بعدما أعلن الجهاز الفني عن معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة، خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة.

وقال المصدر: إن اللاعب جاهز للمباراة المقبلة أمام فاركو بصورة طبيعية، مؤكدًا أن الجهاز الفني حرص على استبدال اللاعب في مباراة الأمس خوفًا من تعرضه للإصابة بعد المجهود الكبير الذي بذله في اللقاء.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قرر مواصلة التدريبات اليوم الجمعة بصورة طبيعية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم الجمعة استعدادًا للقاء فاركو المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

