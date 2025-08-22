تعرف على خدمات البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن الخدمات والمزايا التي يمنحها البنك لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونستعرض خلال السطور التالية أهمية المركز في تذليل الصعاب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الاهلي كالتالي:

تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات

تسهيل الخدمات لعملاء الشركات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استراتيجية البنك الاهلي المصري

يأتي إطلاق المركز كجزء من استراتيجية البنك الأهلي المصري بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاتصال على الرقم 15011، حيث سيتولى فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات حول منتجات وخدمات البنك الأهلي المصري، وكذا الرد على كافة استفساراتهم وتوجيههم.

ويقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة لعملائه من بينها قرض القطاع الصناعي.

قرض القطاع الصناعي

ويشمل تقديم قرض القطاع الصناعي في البنك الأهلي المصري العديد من الخصائص والمميزات ويحتاج العدد من المستندات التي وضعها البنك لاتمام عملية التمويل.

ونستعرض خلال السطور القادمة تفاصيل قرض القطاع الصناعي في البنك الأهلي المصري، حيث تضم القائمة أحجام الشركات وفقا وتعريف البنك المركزي المصري:

(أ‌) المشروعات الصغيرة :

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من واحد مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 5 ملايين جنيه مصري

القرض الساري:

تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% (بمبيعات سنوية تتراوح من 1 مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري).

(ب) المشروعات المتوسطة:

الشركات القائمة:

الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري.

الشركات الجديدة:

رأس المال يتراوح من 5 ملايين جنيه مصري إلى أقل من 15 مليون جنيه مصري.

القرض الساري:

تبلغ الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة مجلس الوزراء 11%

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة لمستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

صورة عقد (إيجار او تمليك) لمقر النشاط.

إيصال سداد تأمينات الاجتماعية.

شهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.

إيصال مرافق حديث لمقر النشاط.

عقد تأسيس الشركة.

علي أن تستكمل بقية المستندات وفقا وطبيعة المشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.