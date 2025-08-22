الجمعة 22 أغسطس 2025
خارج الحدود

أمريكا ترفع العقوبات عن شركة قبرصية وشخصية بارزة مرتبطة ببيلاروس

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن رفع القيود المفروضة على شركة دانا هولدينجز القبرصية، والتي كانت خاضعة لعقوبات مرتبطة ببيلاروس.

أمريكا ترفع العقوبات عن شركة قبرصية وشخصية بارزة مرتبطة ببيلاروس

وقالت وزارة الخزانة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن العقوبات رفعت أيضا عن نيبويشا كارّيتش، الذي يحمل جواز سفر صربيا وآخر قبرصيا، ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان كل من الشركة والشخص المذكور مدرجين سابقا على قائمة "Belarus-EO14038"، وهي القائمة التي تخضع بموجبها الشركات والأفراد لتجميد الأصول وعرقلة المعاملات المالية.

وفي 15 أبريل الماضي، انضمت ثماني دول أوروبية إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروس. 

وشملت هذه الدول ألبانيا والبوسنة والهرسك وآيسلندا وليختنشتاين والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج وأوكرانيا. 

أمريكا صربيا أوكرانيا وزارة الخزانة

