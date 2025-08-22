يحل فريق تشيلسي ضيفًا على وست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي ستقام على ملعب لندن الأولمبي، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

شبكة قنوات “beINSPORTS” هي الناقل الحصري للبطولات الإنجليزية بما فيها كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي هي قناة “beIN Sports HD 1”.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام والقنوات الناقلة

وستقام المباراة المرتقبة بين تشيلسي ووست هام اليوم الجمعة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وستكون مباراة تشيلسي ووست هام منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports HD1”.

ويدخل الفريقان المواجهة بحثًا عن الفوز الأول هذا الموسم؛ إذ استهل تشيلسي مشواره بتعادل سلبي مع كريستال بالاس، فيما تلقى وست هام خسارة قاسية أمام سندرلاند بثلاثية نظيفة.

وتشهد المباراة غيابات مؤثرة في صفوف البلوز بعد استبعاد كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وسط أنباء عن اقتراب رحيلهما، بينما يعول المدرب إنزو ماريسكا على القادمين الجدد جواو بيدرو وليام ديلاب لتعزيز القوة الهجومية.

ترتيب تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 برصيد نقطة وحيدة.

في المقابل، يحتل وست هام المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026 بلا رصيد من النقاط.

