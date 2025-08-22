الجمعة 22 أغسطس 2025
محافظات

خروج جميع مصابي المنزل المنهار بسوهاج من مستشفى طهطا

المصابون
المصابون

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن تعافي 4 مصابين وخروجهم من مستشفى طهطا العام بعد ما أصيبوا فى انهيار منزل مكون من طابقين فجر اليوم الجمعة بقرية الشيخ مسعود بمركز طهطا. 

تحرك أمني عاجل

تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانهيار منزل محمود عبدالمعطى محمد مكون من طابقين نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور حيث جرى الدفع بمعدات الإنقاذ البري، وتم استخراج الضحايا من أسفل الأنقاض ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام.
 

متابعة محلية وإجراءات

انتقل الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أكد الأهالي أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ على أفراد الأسرة داخل المنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

