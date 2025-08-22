الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة , فيتو
ads

كشف المهندس حاتم نبيل  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد على وظيفة معلم مساعد (مادة) لمعلمي الحصة. 

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يكون الإعلان عن الوظائف الجديدة في شهر ديسمبر المقبل.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الإعلان سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز وسيتم من خلاله نشر الوظائف والشروط المطلوبة.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزي للتنظيم والادارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية موقع بوابة الوظائف الحكومية وظيفة معلم مساعد وظائف جديدة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة: انتقال 55 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

رئيس التنظيم والإدارة: نعمل على معالجة التكدس الوظيفي بالجهات الحكومية

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

مدبولي يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "تيكاد 9" باليابان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads