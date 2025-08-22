موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

كشف المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد على وظيفة معلم مساعد (مادة) لمعلمي الحصة.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يكون الإعلان عن الوظائف الجديدة في شهر ديسمبر المقبل.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الإعلان سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز وسيتم من خلاله نشر الوظائف والشروط المطلوبة.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.