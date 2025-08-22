ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم الاحتفال بالمولد النبوي، ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟"

وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة

قالت دار الإفتاء إن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

حكم توزيع حلوى المولد، فيتو

المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء مفهوم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: “المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فيتو

والاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرحٌ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

