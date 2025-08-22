الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم توزيع حلوى المولد،
حكم توزيع حلوى المولد، فيتو

حكم الاحتفال بالمولد النبوي، ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟"

وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة

 قالت دار الإفتاء إن توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

<span style=
حكم توزيع حلوى المولد، فيتو

المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء مفهوم الاحتفال بالمولد النبوي، قائلة: “المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.

<span style=
حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فيتو

والاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرحٌ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حكم توزيع حلوى المولد حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته حكم الاحتفال المولد النبوي إحياء المولد النبوي احتفالات المولد النبوي الشريف أحدث فتاوى دار الإفتاء

مواد متعلقة

دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، منها اجتياز الامتحانات والسن

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

الضرائب: لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن القيمة المضافة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads