هل يمكن نقل ملكية أو تحويل قيمة شهادة الاستثمار؟ البنك الأهلي يجيب

يبحث العديد من عملاء البنوك حول إمكانية تظهير أو نقل ملكية أو تحويل قيمة شهادة الاستثمار.

يوضح المسئولون في البنك الأهلي المصري، أن جميع شهادات الاستثمار اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية، ولكن يمكن الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمانية مضمنة أو إصدارها على سبيل الهبة أو التبرع.

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي عن أفضل شهادات الاستثمار المتاحة حاليا، والتي يمكن للعملاء من خلالها إيداع أموالهم والاستثمار فيها.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أن البنك يوفر مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار التي تتناسب مع احتياجات مختلف العملاء.

قائمة أفضل شهادات الاستثمار حاليًّا

وتشمل قائمة أفضل شهادات الاستثمار حاليًّا ما يلي:

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج: مدتها 3 سنوات، وعائدها يصل إلى 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. يمكن صرف العائد شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت: مدتها 3 سنوات، وعائدها 19.5% سنويًّا، يمكن صرفه شهريًّا. الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- الشهادات الدولارية: مدتها 3 سنوات، وعائدها 6.5% سنويًا، يصرف ربع سنويًّا. الحد الأدنى للشراء 1000 دولار.

- شهادة استثمار (أ): مدتها 10 سنوات، وعائدها تراكمي يصرف في نهاية المدة. الحد الأدنى للشراء 500 جنيه.

- شهادة استثمار (ب): مدتها سنة أو 3 سنوات، وعائدها يصل إلى 22% سنويًا للسنة الواحدة، و18% سنويًا لمدة 3 سنوات.

يمكن صرف العائد شهريًّا أو ربع سنويًّا.

مزايا شهادات الاستثمار في البنك الأهلي:

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها.

- استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- العوائد معفاة من الضرائب.

- تناسب الأفراد الراغبين في تحقيق دخل دوري منتظم أو استثمار طويل الأجل بأمان.

