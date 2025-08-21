الخميس 21 أغسطس 2025
المنح الحكومية، نافذة أمل للشركات الصغيرة بعيدًا عن عبء الضرائب

المنح الحكومية، فيتو
المنح الحكومية، فيتو

رغم الاعتقاد السائد بأن سياسات الدولة تركز فقط على فرض الضرائب أو زيادة الأعباء على القطاع الخاص، تكشف التجربة أن هناك جانبًا آخر لا يقل أهمية هو منح حكومية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعمها وتوسيع نشاطها، باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل.

ما هي المنح الحكومية؟

المنح الحكومية عبارة عن مبالغ مالية تُقدَّم للشركات الصغيرة والمتوسطة دون إلزامها بالسداد، بشرط استيفاء معايير معينة مثل حجم الشركة أو طبيعة نشاطها. هذه المنح قد تُخصص لدعم الابتكار، تمويل المشاريع البيئية أو التكنولوجية، أو حتى تعزيز الصادرات في أوقات الأزمات.

أنواع المنح المتاحة

منح ابتكارية وتكنولوجية: لتشجيع الشركات على تطوير منتجات وخدمات جديدة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الخضراء.

منح التوسع والتصدير: لدعم دخول الأسواق الجديدة محليًا ودوليًا.

منح تدريبية: موجهة لتأهيل وتطوير مهارات العاملين داخل الشركات.

منح بيئية وصحية: لتحفيز تبني حلول صديقة للبيئة ومشروعات تحسن جودة الحياة.

ورغم أهميتها، تواجه الشركات صعوبات في الاستفادة من هذه المنح، أبرزها التعقيدات البيروقراطية، نقص المعلومات حول البرامج المتاحة، أو الشروط الدقيقة التي قد تستبعد عددًا من الشركات.

أهمية المنح في الاقتصاد

لا تقتصر المنح على مساعدة الشركات في مواجهة الأزمات المالية فقط، بل تساهم أيضًا في تعزيز الابتكار والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة، وزيادة التنافسية في السوق المحلي والعالمي. ومع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، يُتوقع أن تتوسع الدولة في تقديم منح أكثر مرونة وتنوعًا، خصوصًا للشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والتحول الرقمي.

المنح الحكومية ليست مجرد أداة مالية، بل رسالة تؤكد أن الدولة تراهن على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كرافعة للنمو الاقتصادي. 

وبينما تبقى التحديات قائمة، فإن الوعي بهذه الفرص والسعي للاستفادة منها قد يشكل فارقًا كبيرًا في مستقبل آلاف المشروعات.

