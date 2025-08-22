كل ما تريد معرفته عن بطاقة ائتمان التيتانيوم في بنك مصر

الجمعة 22 أغسطس 2025
يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل وخدمات بطاقة ائتمان التيتانيوم ومدى إمكانية السحب النقدي منها وما هي قيمة الفائدة المحتسبة في حالة السحب النقدي.. وفي ذلك الإطار أوضح بنك مصر أنه بالفعل يمكن السحب النقدي من بطاقة ائتمان التيتانيوم.

خدمة الفيزا 

ويقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة للعملاء منها خدمة فيزا المشتريات والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.. وتشمل قائمة المستندات الخاصة لفيزا المشتريات من بنك مصر للموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة المتنوعة ما يلي:

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر 

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية:-

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

 إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

