تفاصيل حساب توفير الدولار في بنك مصر

يقدم بنك مصر للعملاء العديد من منتجات التوفير البنكية ومنها حسابات التوفير بالعملة الأجنبية.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل حسابات التوفير بالعملة الأجنبية من بنك مصر:

حسابات التوفير بالعملة الأجنبية من بنك مصر

وحسابات التوفير بالعملة الأجنبية من بنك مصر، يمكن بها الادخار والحصول على أسعار عائد تنافسية كما يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتهم البنكية الأساسية من خلال مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية.

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خصائص حسابات التوفير بالعملة الأجنبية

يمكنك فتح الحساب بحد أدنى 200 وحدة من العملات الأجنبية.

مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير بالدولار الأمريكي ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حسابك بالعملات الأجنبية المختلفة وإضافة العائد للحساب تلقائيًّا في تاريخ الاستحقاق

إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصمًا من حسابك.

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

إجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن حدود السحب والمعاملات المالية في محفظة بنك مصر.

وتشمل قائمة حدود استخدام محفظة بنك مصر ما يلي:



حدود استخدام محفظة بنك مصر BM Wallet:

· الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30000 جنيه

· الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 30000 جنيه

· الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100000 جنيه

محفظة بنك مصر

و محفظة بنك مصر هي محفظة الكترونية سهلة التعامل تتيح لكل عملائها فرصة عمل معاملتهم المالية وأكثر من خلال هاتفهم المحمول، وتتيح لهم أيضا العديد من الخدمات مثل شحن رصيد الهاتف والقيام باستقبال وتحويل الأموال من وإلى محفظة في مصر ودفع الفواتير والشراء من خلال رمز الاستجابة السريع الـ Code QR.

ويمكن إيداع المال في محفظة بنك مصر عن طريق ربط بطاقات بنك مصر الخصم المباشر والائتمان والدفع مقدما بالمحفظة وذلك من خلال أكثر من 90 ألف من منافذ فوري في مصر حيث يمكن الذهاب وإيداع المال في محفظة بنك مصر من خلال أكثر من 9K ماكينات الصراف اآلتي في مصر وعليها شعار ميزة Meeza.

يبحث العديد من العملاء عن الطريقة التي يسجلون بها في خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي في بنك مصر.

خدمة الموبايل والإنترنت البنكي من بنك مصر

وتشمل القائمة عدة طرق للتسجيل في خدمة الموبايل البنكي والإنترنت البنكي داخل بنك مصر.

ونستعرض خلال السطور القادمة طريقة الاشتراك في الإنترنت البنكي برقم الحساب للعملاء في بنك مصر وهي كالتالي:

الاشتراك في الموبايل البنكي برقم الحساب:

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بك أو رقم جواز السفر

أدخل رقم الحساب الخاص بك

أدخل الرقم السري المتغير الذي تم إرساله على رقم الهاتف المحمول المسجل بطلب الاشتراك

قم بالموافقة على الشروط والأحكام

قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

منتجات الإنترنت البنكي في بنك مصر

بنك مصر، يقدم بنك مصر العديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الانترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع.

٣_ شراء شهادات ادخار.

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت.

٧_سداد بطاقة ائتمان.

٨_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.