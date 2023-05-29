الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تفاصيل حساب توفير الدولار في بنك مصر

حساب توفير الدولار
حساب توفير الدولار بنك مصر، فيتو

 يقدم بنك مصر للعملاء العديد من منتجات التوفير البنكية ومنها حسابات التوفير بالعملة الأجنبية.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل حسابات التوفير بالعملة الأجنبية من بنك مصر:

حسابات التوفير بالعملة الأجنبية من بنك مصر 

وحسابات التوفير بالعملة الأجنبية من بنك مصر، يمكن بها الادخار والحصول على أسعار عائد تنافسية كما يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم  المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتهم  البنكية الأساسية من خلال مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية.

-إعلانات-

 

خصائص حسابات التوفير بالعملة الأجنبية 

يمكنك فتح الحساب بحد أدنى 200 وحدة من العملات الأجنبية.

مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير بالدولار الأمريكي ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حسابك بالعملات الأجنبية المختلفة وإضافة العائد للحساب تلقائيًّا في تاريخ الاستحقاق

إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصمًا من حسابك.

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

إجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن حدود السحب والمعاملات المالية في محفظة بنك مصر.

وتشمل قائمة حدود استخدام محفظة بنك مصر ما يلي: 


حدود استخدام محفظة بنك مصر  BM Wallet:

·         الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 30000 جنيه

·         الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 30000 جنيه

·         الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 100000 جنيه

 

محفظة بنك مصر 

و محفظة بنك مصر هي محفظة الكترونية سهلة التعامل تتيح لكل عملائها فرصة عمل معاملتهم المالية وأكثر من خلال هاتفهم المحمول، وتتيح لهم أيضا العديد من الخدمات مثل شحن رصيد الهاتف والقيام باستقبال وتحويل الأموال من وإلى محفظة في مصر ودفع الفواتير والشراء من خلال رمز الاستجابة السريع الـ Code QR. 

ويمكن  إيداع المال في محفظة بنك مصر عن طريق ربط بطاقات بنك مصر الخصم المباشر والائتمان والدفع مقدما بالمحفظة وذلك من خلال أكثر من 90 ألف من منافذ فوري في مصر حيث يمكن الذهاب وإيداع المال في محفظة بنك مصر من خلال أكثر من 9K ماكينات الصراف اآلتي في مصر وعليها شعار ميزة Meeza.

 

يبحث العديد من العملاء عن الطريقة التي يسجلون بها في خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي في بنك مصر.

 

خدمة الموبايل والإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتشمل القائمة عدة طرق للتسجيل في خدمة الموبايل البنكي والإنترنت البنكي داخل بنك مصر.

ونستعرض خلال السطور القادمة طريقة الاشتراك في الإنترنت البنكي برقم الحساب للعملاء في بنك مصر وهي كالتالي:

 

الاشتراك في الموبايل البنكي برقم الحساب:

أدخل  رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بك أو رقم جواز السفر

أدخل رقم الحساب الخاص بك

أدخل الرقم السري المتغير الذي تم إرساله على رقم الهاتف المحمول المسجل بطلب الاشتراك

قم بالموافقة على الشروط والأحكام

قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

منتجات الإنترنت البنكي في بنك مصر 

بنك مصر، يقدم بنك مصر العديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

 

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الانترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع. 

٣_ شراء شهادات ادخار. 

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت. 

٧_سداد بطاقة ائتمان. 

٨_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدولار الأمريكي بطاقات الخصم المباشر خدمات بنك مصر عملاء البنوك شهادات ادخار بنك مصر محفظة بنك مصر بنك مصر حساب توفير الدولار من بنك مصر حساب توفير الدولار

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

باحث يحذر من تناول هذه الفواكه: تسبب نزلات معوية شديدة

اتحاد الكرة يصدر عقوبات رادعة بعد أزمة مباراة فيوتشر وإنبي بكأس مصر

التعليم تتيح فيديو توضيحيًا بإرشادات ورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

خبير اقتصادي يكشف عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

رضا شحاتة يرفض منح لاعبي المحلة راحة بعد الخروج من كأس مصر

ألم مستمر وانتفاخ بالبطن، معاناة سيدة بسبب خطأ طبي في الغربية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ماليزيا تحتجز سفينة صينية بسبب حطام الحرب العالمية الثانية

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

65 ألفا للعادي و85 ألف جنيه للمتميز.. أسعار الجبانات في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم غير المبصرة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم ألم البطن فى المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية