زلزال مدمر بقوة 7.5 درجة يضرب "ممر دريك" بين أمريكا اللاتينية والقطب الجنوبي

ضرب زلزال مدمر منطقة "ممر دريك" بين أمريكا اللاتينية والقطب الجنوبي اليوم الجمعة.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على حسابها على منصة "إكس" أن قوة الزلزال بلغت بقوة 7.5 درجة.

وقبل ذلك بقليل ذكر حساب الهيئة نفسه أن قوة الزلزال تقدر بنحو 8 درجات.



يذكر أن "ممر دريك" هو مسطح مائي يقع بين الطرف الجنوبي لأمريكا اللاتينية عند "كيب هورن"، تشيلي وجزر شيتلاند في جنوب القارة القطبية الجنوبية.

ويصل هذا المسطح المائي المحيط الأطلنطي (بحر سكوتيا) بالجزء الجنوبي الشرقي من المحيط الهادئ ويمتد إلى المحيط المتجمد الجنوبي.



