الجمعة 22 أغسطس 2025
خارج الحدود

انفجار مروع لمقاتلة أمريكية أثناء إقلاعها في أحد مطارات ماليزيا (فيديو)

مقاتلة من طراز F/A-18
مقاتلة من طراز F/A-18 Hornet، فيتو

انفجرت مقاتلة أمريكية من طراز "Hornet"أثناء محاولتها الإقلاع من مدرج أحد المطارات في ماليزيا، في حادثة تضاف إلى كوارث المقاتلات الأمريكية التي وقعت مؤخرًا.

وقع الحادث، الخميس، في مطار "السلطان أحمد شاه" الدولي بمدينة "كوانتان" في ولاية "فهج" الماليزية حين كانت المقاتلة تتأهب للإقلاع.

وظهرت المقاتلة، في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد انفجرت بشكل تدريجي خلال الإقلاع، بحسب وكالة "نوفوستي".

 

وأعلنت القوات الجوية الملكية الماليزية، في بيان، "نرغب في إعلامكم بحادث مقاتلة "F/A-18 Hornet" الذي وقع في 21 أغسطس في مطار السلطان أحمد شاه في كوانتان. ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة".

وأكدت الوكالة الحكومية الماليزية "برناما" نقلًا عن رئيس شرطة ولاية فهج، دا توك سري ياهيا عثمان، نجاة طياري المقاتلة كليهما من الحادثة.

