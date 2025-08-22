انفجار مروع لمقاتلة أمريكية أثناء إقلاعها في أحد مطارات ماليزيا (فيديو)

انفجرت مقاتلة أمريكية من طراز "Hornet"أثناء محاولتها الإقلاع من مدرج أحد المطارات في ماليزيا، في حادثة تضاف إلى كوارث المقاتلات الأمريكية التي وقعت مؤخرًا.

وقع الحادث، الخميس، في مطار "السلطان أحمد شاه" الدولي بمدينة "كوانتان" في ولاية "فهج" الماليزية حين كانت المقاتلة تتأهب للإقلاع.

A US F/A-18 Hornet fighter jet was hit by a drone, caught fire, and crashed in Malaysia.



A Royal Malaysian Air Force bomber caught fire during takeoff from the runway at Sultan Haji Ahmad Shah Airport in Kuantan. After a short flight, the burning Hornet suddenly plummeted and… pic.twitter.com/3x1Ha4jZdy — Jarek (@Jarek2025) August 21, 2025

وظهرت المقاتلة، في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد انفجرت بشكل تدريجي خلال الإقلاع، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأعلنت القوات الجوية الملكية الماليزية، في بيان، "نرغب في إعلامكم بحادث مقاتلة "F/A-18 Hornet" الذي وقع في 21 أغسطس في مطار السلطان أحمد شاه في كوانتان. ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة".

وأكدت الوكالة الحكومية الماليزية "برناما" نقلًا عن رئيس شرطة ولاية فهج، دا توك سري ياهيا عثمان، نجاة طياري المقاتلة كليهما من الحادثة.

