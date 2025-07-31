لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا (فيديو)

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة "ليمور" الجوية البحرية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.



ونقلت تلك الوسائل عن البحرية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، نبأ تحطم طائرة مقاتلة من طراز"إف 35" وقفز قائدها بالمظلة بسلام، وأن سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 6:30 مساء قيد التحقيق.

وأكدت البحرية الأمريكية أن "الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة "في إف- 125"، المعروف باسم "روغ رايدرز"، وهو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات".

🟧تحطم طائرة أمريكية مقاتلة من طراز "إف 35" وكشف مصير قائدها



🔸تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية.



🔸أكدت البحرية الأمريكية أن سبب الحادث قيد التحقيق.



🔸أوضحت أن الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات… pic.twitter.com/2EyvNHiFkj — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 31, 2025

ويشار إلى أن قاعدة "ليمور" الجوية البحرية الأمريكية، تقع على بُعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة فريسنو وسط كاليفورنيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، النيران والدخان الأسود الكثيف يتصاعدان من موقع التحطم في أراضي زراعية مسطحة ومفتوحة قرب قاعدة "ليمور" الجوية البحرية.

وتعد الطائرة إحدى 3 نماذج من طائرة "إف-35 لايتنينج" الثانية، المصممة للعمل على حاملات الطائرات الأمريكية، حيث تستخدم القوات الجوية الأمريكية طراز "إف-35 إيه"، وتستخدم قوات الـ"مارينز" طراز "إف-35 بي"، المخصص للإقلاع القصير والهبوط العمودي.

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