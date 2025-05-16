الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في ظروف غامضة، تحطم ثالث مقاتلة أمريكية من طراز إف 16 بأوكرانيا

مقانلات أمريكية
مقانلات أمريكية

قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إنه فقد طائرة مقاتلة من طراز "إف-"16، صباح اليوم الجمعة، بسبب وضع غير اعتيادي على متنها، وذكر أن الطيار تمكن من تفعيل مقعد القذف.

 

وجاء في بيان على تطبيق تلجرام "وفقا للبيانات الأولية.. حدث وضع غير اعتيادي على متن الطائرة. قام الطيار بإبعاد الطائرة عن المناطق السكنية وجرى قذفه بنجاح".

 

وهذه ثالث طائرة أمريكية مقاتلة من طراز "إف-16" تسقط أو يتم إسقاطها منذ أن تسلمت أوكرانيا عددا منها العام الماضي.

 

ففي وقت سابق، ذكرت الخدمة الأوكرانية في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلا عن مصادر حكومية أوكرانية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.

 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد مقتل طيار كان يقود مقاتلة غربية من طراز "إف-16"، خلال مهمة قتالية.

 

وقال زيلينسكي إن "الكابتن بافلو إيفانوف قتل السبت خلال قتال أثناء قيادته طائرة إف-16"، معربا عن تعازيه لأسرته.

 

وسابقا، أكد الجيش الأوكراني مقتل طيار في تحطم طائرة من نوع "أف-16"، موضحًا أن الاتصال انقطع مع الطائرة أثناء صدها لهجوم روسي وسط تضارب في المواقف حول ظروف تحطّم الطائرة.

 

ونتيجة لذلك، قرر زيلينسكي إقالة قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقاتلة أمريكية سلاح الجو الاوكراني أوكرانيا طراز إف-16 الطيار

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصير صادم لنجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة، رعب من انفجار شمسي، عودة كورونا، قصة ابتزاز مدرب كرة شهير بفتاة

بعد موافقة البرلمان، كل ما تريد معرفته عن سنة التدريب لخريجي الصيدلة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

لسكان هذه المناطق، احذروا الرمال والأتربة

أسعار الخضار اليوم الجمعة، قفزة جديدة في الليمون والطماطم وانخفاض البامية 20 جنيها

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري والقناة الناقلة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

خدمات

المزيد

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية