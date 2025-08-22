مابين ملايين اليوم وملاليم أمس، أسعار مشاهير الفن والأدباء فى الإذاعة فى الخمسينات

أجور الفنانين فى الاذاعة .. إذا كانت أجور المطربين الآن تتراوح بالملايين بل وبمئات الملايين فإنها كانت فى الخمسينات تتراوح بين الألف جنيه والخمسين قرشا، ففى مجلة الإثنين والدنيا عام 1956 نشرت موضوعا عن أجور أهل الفن فى الإذاعة تحت عنوان "سعرك فى محطة الإذاعة" قدمت فيه نماذج من أجور المطربين والمقرئين والموسيقيين والمؤلفين قالت فيه:



وأشارت إلى أن أغلى الأسعار فى محطة الإذاعة كانت من نصيب مطربين معروفين هما اثنان فقط كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، ذلك أن كلا منهما يتقاضى ثمنا للأغنية الواحدة التى لا تقل مدة إذاعتها عن 15 دقيقة ولا تزيد عن 45 دقيقة نحو 1000 جنيه، أما الحفلات الغنائية الساهرة التى تقدم على المسارح فلها اتفاق خاص.

100 جنيه لعبد الحليم حافظ



وأوضحت أنه لا تتجاوز تعريفة المطربين المعروفين فى الإذاعة مثل عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وشادية وفريد الأطرش وعبد العزيز محمود ومن منهم عن 100 جنيه عن الإذاعة الواحدة، أما المطربون الآخرون كمحمد عبد المطلب ومحمد قندبل وشهرزاد فيتقاضون 60 جنيها عن الإذاعة الواحدة.

10 جنيهات ليوسف وهبى



وتدفع الإذاعة عشرة جنيهات لأعلام المسرح على اشتراكهم فى تمثيلياتها التى لا تزيد عن 30 دقيقة وهم يوسف وهبى وأمينة رزق وحسين رياض ومحمود المليجى وفؤاد شفيق، ويأتى بعد ذلك ممثلون ينقسمون إلى ثلاث فئات ويتقاسمون أجورا تتراوح بين 5 و4 و3 جنيهات.

الكاتب عباس محمود العقاد



أما الكتاب والأدباء المتحدثون فى الإذاعة أمثال فكرى أباظة وعباس محمود العقاد وزكى عبد القادر وجلال الحمامصى، فيتناول الواحد منهم عشرة جنيهات عن الحديث الواحد، أما باقى المتحدثين فى البرامج فتتراوح أجورهم بين 7 و5 و4 جنيهات.

الشيخ مصطفى اسماعيل



بالنسبة لمقرئى القرآن الكريم فتدفع الإذاعة لهم أجورا تتفق ومكانتهم، فإذا كانوا من مقرئى الدرجة الأولى كالشيخ مصطفى اسماعيل مثلا يتقاضى عن الإذاعة الواحدة 20 جنيها، أما مقرئ الدرجة الثانية عشرة جنيها والثالثة خمسة جنيهات.



أما الموسيقيون والمؤلفون فيدفع المطربون والمطربات أجور مؤلفى الأغاني وملحنيها من أجورهم التى تقاضوها من محطة الاذاعة، أما اذا استعانت المحطة بأحد الموسيقيين فإن المحطة تدفع له جنيهين أو ثلاثة نظير اشتراكه فى الوصلة الواحدة، ولا تدفع المحطة شيئا لأفراد الكورس الذين يحضرهم المطرب أو المطربة، أما الذين تحضرهم الإذاعة وتستعين بهم فى برامجها فتدفع للواحد منهم جنيها أو جنيهين.

القرداتية بـ 100 قرش



وتدفع محطة الاذاعة للروايات المسرحية التى تذاع من بعض المسارح نحوا من 60 جنيها للمسرحية الواحدة، وهناك فنانون تستعين بهم المحطة بين وقت وآخر ومنهم" القرداتية " ويأخذ الواحد منهم 100 قرش.



والمؤلفون ثلاث درجات ونعنى بهم مؤلفى المسرحيات فالدرجة الاولى تدفع لها 15 جنيها للمسرحية الواحدة، والدرجة الثانية 10 جنيهات والثالثة من 2 إلى 8 جنيهات، ودفعت محطة الإذاعة للحلقات البوليسية التى أوقفت الآن حماية لأخلاق النشء من الجريمة مبالغ تتراوح بين 100 و80 و50 جنيها.

طفل بابا شارو بخمسين قرشا



كما أن أقل الأجور فى الاذاعة هو مايدفع للاطفال الذين يساهمون فى برنامج بابا شارو فيحصل الطفل على 50 قرشا فى الحلقة، وهناك المكافآت التى توزع فى برامج: مطبات فى الهواء وجرب حظك وتتراوح بين 10 و100 قرش.



والأشرطة المسجلة لها أسعار محددة، فإذا سجلت المحطة شريطا لأحد مقرئى الدرجة الممتازة، ففى كل مرة يذاع فيها الشريط يأخذ 7 جنيهات بواقع ثلث الأجر الذى يتقاضاه من الإذاعة الواحدة، وكذلك الشأن مع المطربين والمحاضرين والممثلين.

أسمهان الأعلى أجرا



ويتبين من مراجعة أجور الاذاعة فى بداية إنشاء الإذاعة عام 1936 أن المحطة كانت تدفع لبعض المطربين المعروفين مع أفراد التخت 4 جنيهات عن إذاعة الوصلة الواحدة، واكبر مبلغ دفعته الاذاعة كان للمطربة أسمهان وأفراد فرقتها الموسيقية وهو 25 جنيها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.