حدث الآن، توقف جزئي لخدمات إنستاباي بسبب التحديثات وهذا موعد عودتها

أعلن تطبيق إنستاباي إجراء بعض التحديثات التقنية على التطبيق الشهير، مما قد يؤدي إلى تأثر بعض الخدمات بشكل مؤقت.

تأثر بعض خدمات إنستاباي بسبب إجراء تحديثات

وأكدت الشركة في بيان رسمي، أن هذه التحديثات تأتي في إطار تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستخدمين، مشيرة إلى أن التحديثات ستؤثر في بعض الخدمات من فجر اليوم الجمعة وغدًا والسبت 22 و23 أغسطس 2025 في نفس الموعد من الساعة 4 صباحًا.

وأوضح أن الخدمة سوف تتاثر لمدة 15 دقيقة خلال هذه الفترة.

ودعت شركة إنستاباي عملاءها إلى تفهم هذا الإجراء المؤقت، مؤكدة أن جميع الخدمات ستعود للعمل بشكل طبيعي فور الانتهاء من التحديثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.