برفقة الشرطة والحرس الوطني، ترامب يقوم بـ"دوريات" في شوارع واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم بدوريات في شوارع واشنطن برفقة قوات الشرطة والحرس الوطني التي نشرها في وقت سابق.

وأمر ترامب بنشر مئات من عناصر الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، في إطار ما وصفه بحملة على الجريمة في المدينة التي يدير الديمقراطيون شؤونها، وذلك رغم أنّ الإحصاءات تظهر انخفاض جرائم العنف.

وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" اليمينية: "سأخرج الليلة، أعتقد مع الشرطة والجيش بالطبع.. سنقوم بعملنا".

ويأتي تصريح ترامب غداة استقبال نائبه جاي دي فانس باستهجان وبهتافات "الحرية لدي سي"، في إشارة إلى مقاطعة كولومبيا الفدرالية التي تضم واشنطن، وذلك خلال لقائه القوات المنتشرة في المدينة.

وحشد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن 800 عنصر لهذه المهمة، بينما ترسل الولايات الجمهورية أوهايو ولويزيانا وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية وتينيسي ووست فرجينيا ما مجموعه حوالى 1200 جندي إضافي.

وتواجه العاصمة الأمريكية اتهامات من جانب الساسة الجمهوريين بأنها تعاني تفشي الجريمة والتشرّد وسوء الإدارة المالية.

غير أنّ بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضا كبيرا في الجرائم العنيفة بين العامين 2023 و2024.

وبالإضافة إلى إرسال القوات إلى الشوارع، سعى ترامب إلى السيطرة الكاملة على إدارة شرطة واشنطن المحلية، محاولا في مرحلة ما تهميش قيادتها.

ويأتي نشر هذه القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب، الحرس الوطني ومشاة البحرية لإنهاء اضطرابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت قد اندلعت على خلفية مداهمات على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة.

